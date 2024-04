Don Totoni: Il parroco di Bitti che predica tra pinte e paternostri

"La mia visione di religioso non è mai stata quella di operare al chiuso in sacrestia o di attendere che le persone vengano a messa," spiega don Totoni all'Ansa. "Mi piace andare là dove c'è la gente." Il format del suo incontro è accattivante: dalle 19.30 alle 20.30, il parroco invita i compaesani a unirsi a lui per un'ora di riflessione e dialogo, che prende spunto da passaggi selezionati del Vangelo. La discussione segue, permettendo a tutti di condividere pensieri e opinioni in un ambiente informale. "Per me, anche una mezza birra può essere evangelica," afferma don Totoni, ma chiarisce che durante l'ora di riflessione è essenziale mantenere un atteggiamento rispettoso e attento. Il momento conviviale arriva solo dopo, quando i partecipanti possono godere non solo di un bicchiere di birra, ma anche di delizie locali come pane, formaggi, salsicce e prosciutto, offerti in segno di amicizia e riconoscenza. Questa iniziativa di don Totoni non solo ha ravvivato l'interesse per la fede in un'area dove la chiesa stava perdendo presenze, ma ha anche rafforzato la comunità, creando un nuovo luogo di incontro e scambio culturale e spirituale. Con un approccio così innovativo, don Totoni sta scrivendo un nuovo capitolo nel modo di vivere la religiosità in Sardegna, mostrando che la fede può trovare casa anche nei luoghi più inaspettati.

A Bitti dove la presenza nei banchi della chiesa si assottiglia, un parroco ha trovato un nuovo pulpito tra bicchieri di birra e tavolini: don Antonio Maria Cossu, noto affettuosamente come don Totoni. A 68 anni, con una carriera ecclesiastica lunga 44 anni, don Totoni ha scelto di uscire dalle mura ecclesiastiche per incontrare i suoi parrocchiani là dove trascorrono il loro tempo libero: nei bar. Il suo progetto, avviato tre anni fa, è semplice ma rivoluzionario: una "mezza birra evangelica" per parlare di fede. Da parroco di Bitti, un piccolo centro in provincia di Nuoro, don Totoni non si è limitato a gestire la parrocchia nel modo tradizionale. Dopo anni di servizio in seminario e missioni lontane, in Argentina, ha deciso di portare la parola di Gesù nei luoghi meno convenzionali.