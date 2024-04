Piero Comandini, da commesso d'aula all'apice in consiglio regionale

La sua narra il percorso unico di chi, tre decenni or sono, varcò la soglia del Consiglio non con la cravatta del politico ma con l'umiltà del commesso d'aula. La parabola ascendente di Comandini, ora alla guida della 17esima legislatura, è di quelle che non hanno precedenti nella vetusta storia dell'assemblea sarda. "Sento molto la responsabilità di questo incarico", confida Comandini ai cronisti, poco dopo il cerimoniale passaggio della campanella con Michele Pais, testimoniando il cambio della guardia.





Con lo sguardo rivolto al futuro, il presidente non nasconde la sua ambizione: "Cercherò prima di tutto l'unità di quest'aula. Siamo in un momento particolare, non solo in Sardegna. Dobbiamo volare alto". E non è solo un volo nell'azzurro del cielo sardo che Comandini immagina, ma un'ascensione ideale verso una nuova fase costituente, "fatta di riforme e riscrizione dello Statuto sardo". In una legislatura che si annuncia già storica, con la prima donna presidente della Regione al timone, Comandini sente il peso e il privilegio di dover essere "all'altezza delle aspettative dei sardi". E nel suo cuore, pulsante di ideali, batte forte il desiderio di trascendere lo scontro ideologico, di relegarlo al passato, all'epoca delle elezioni. "Lo scontro non deve essere portato all'interno di questo Palazzo, qui bisogna confrontarsi sulle idee, sui progetti e sulle soluzioni ai problemi dei sardi", sottolinea con vigore. Per quanto riguarda il delicato incarico di segretario regionale dei dem, Comandini non si tira indietro.





Promette convocazioni immediate e discussioni aperte con Giuseppe Meloni, neo assessore al Bilancio, per scolpire il futuro del partito con decisioni sagge e ponderate. "Con Meloni abbiamo fatto una scelta politica, e soprattutto abbiamo creduto molto nel progetto del campo largo", dichiara, delineando una visione di unità e di fronte comune.





Così Piero Comandini si erge come custode di un ideale, tra divisioni e unità, tra il sardo vento di cambiamento e le solide radici di un'isola che non smette mai di sognare e di lottare.

