Teschio umano ritrovato in pietraia a Cagliari: Indagini in corso





Dopo l'ispezione, il reperto è stato affidato alle cure del Comune di San Vito, seguendo le procedure dettate dal regolamento di polizia mortuaria. Nel frattempo, i carabinieri hanno avviato gli accertamenti necessari per cercare di svelare l'identità del defunto e le circostanze che hanno portato al suo ritrovamento in un luogo così isolato.

In un contesto tanto suggestivo quanto misterioso, le campagne di San Vito, vicino alla località Gennedidu, hanno restituito un reperto inquietante: un teschio umano, nascosto tra le pietre di una zona scoscesa e difficile da raggiungere. Il ritrovamento, avvenuto in una pietraia particolarmente impervia, ha subito attirato l'attenzione delle autorità locali. Il teschio, in avanzato stato di demineralizzazione e privo di elementi chiave quali mandibola e denti, che avrebbero potuto facilitarne l'identificazione, è stato esaminato dal medico legale. Nonostante le condizioni, si cerca di tracciare la storia di questo ritrovamento, avvolto nel mistero.