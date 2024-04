Traliccio dell'elettricità crolla ad Oristano: Intervento lampo per la sicurezza

La loro pronta azione ha permesso di mettere in sicurezza l'area, evitando ulteriori rischi per la popolazione e per il traffico veicolare. La squadra ha coordinato i suoi sforzi con l'Enel, l'ente responsabile della gestione della rete elettrica, che è stata immediatamente allertata per intervenire. Gli operatori Enel, rispondendo tempestivamente alla richiesta di assistenza, hanno isolato la zona interessata dal crollo per prevenire incidenti e avviare i lavori di ripristino dell'energia elettrica. Questo episodio evidenzia l'importanza della resilienza delle infrastrutture elettriche di fronte agli eventi climatici estremi, oltre alla rapidità e all'efficienza dei servizi di emergenza e di manutenzione. Mentre le squadre lavorano al ripristino della normalità, la comunità di Oristano resta unita nel superare le sfide poste da questo imprevisto crollo.

In una giornata segnata da forti venti, come quella di ieri 10 aprile, un traliccio della rete elettrica ha ceduto, provocando l'interruzione della fornitura di energia e preoccupazione tra la popolazione locale. Il crollo è avvenuto vicino alla strada provinciale 11, nell'area di Oristano, dove il vento ha messo a dura prova l'infrastruttura di media tensione. I vigili del fuoco di Oristano sono stati tra i primi a intervenire sulla scena, dove hanno trovato il traliccio riverso a terra e i cavi elettrici che attraversavano una strada utilizzata principalmente per l'accesso alle aree agricole.