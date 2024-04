Comunicazione e urbanistica al cuore della scuola di politica dei riformatori sardi

Tra questi ultimi possiamo citare gli Onorevoli di lungo corso Vargiu, Fantola, e Cossa e il neo-consigliere regionale Umberto Ticca. Un incontro, quello di cui abbiamo il piacere e onore di scrivere in questo momento, che ha avuto tra i suoi ospiti importanti personalità del settore della comunicazione come: il Prof. Luca Poma, docente di Reputation Management e scienze della comunicazione all'Università LUMSA di Roma, il Prof. Fabrizio Leoni (insegnante di progettazione urbana ed architettonica al Politecnico di Milano) e il conosciutissimo editore dell'Unione Sarda (di Videolina e Radiolina), il dott. Sergio Zuncheddu, il quale, durante la manifestazione, ha presentato la sua opera letteraria chiamata "Buongiorno Sardegna".





In merito alla prima delle individualità precedentemente menzionate, il Prof. Poma, costui ha trattato, con notevole dovizia di particolari e con significativi aneddoti, tematiche riguardanti la creazione (ed accrescimento) della buona reputazione. Argomenti, quelli esposti dal notissimo cattedratico dell'ateneo romano, veramente di grande rilievo, che hanno "catturato" il pubblico presente sin dalle prime battute e che ci hanno fatto scoprire "chiavi", riguardanti codesta materia, che prima non conoscevamo, nella sua interezza. Proseguendo dell'incontro che ha visto, come abbiamo precedentemente affermato, la partecipazione del secondo ospite dell'evento: il docente Fabrizio Leoni.





I contenuti portati in dote all'evento dall'emerito professore appena citato, hanno riguardato un'esposizione estremamente esaustiva riguardanti l'urbanizzazione delle città. Una trattazione, quella svolta dall'illustre docente della facoltà meneghina, che ha analizzato, con notevole perizia, un luogo, una metropoli, dove codesto insegnante risiede: Barcellona (Spagna). In tale situazione, infatti, il Prof. Leoni ha posto in evidenza l'evoluzione, in codesto ambito, del centro abitato catalano nel periodo intercorso tra la seconda parte degli anni '70 e i giorni nostri, mettendo in luce, al folto pubblico presente, la profonda trasformazione strutturale (e non solo) avvenuta in una delle località più importanti della Penisola iberica e dell'intera Europa, Barcellona appunto. Ultima parte dell'evento dedicata a un dialogo, una chiacchierata, tra l'On. Chessa e il rinomato imprenditore sardo, editore dell'Unione, il dott. Sergio Zuncheddu. In quest'ultimo segmento, che terminava la prima giornata di incontri, oltre la presentazione del libro precedentemente citato, non si sono affrontati solamente argomenti di spessore economico (la situazione reddituale dei sardi), ma anche tematiche di stampo ambientale (correlazione tra le pale eoliche e il paesaggio della Sardegna, o la questione del metanodotto), burocratico e turistico (quest'ultimo in merito al voler attrarre il "segmento alto" del settore del turismo mondiale).





Tutte situazioni, quelle esaminate in codesta conversazione, di notevole interesse, che hanno portato alla luce problematiche di primo piano della Sardegna, che, ne siamo certi, hanno, non solo ribadito con forza le complessità del territorio sardo, ma hanno proposto nuovi spunti di riflessione a tutta la platea. Un evento, quindi, come abbiamo più volte ribadito, di considerevole rilievo in cui si sono esaminati molteplici argomenti, che si è concluso con alcuni quesiti formulati dagli spettatori all'importante uomo d'affari sardo nativo del paese di Burcei. In chiusura, ringraziando tutti gli ospiti, gli organizzatori (a partire dall'On. Ticca, responsabile del progetto) e gli enti per aver reso possibile tale iniziativa, vi ricordiamo che ci saranno due ulteriori appuntamenti. Il primo di questi ultimi due incontri avverrà il 13 aprile dalle ore 9:30 alle ore 13:00 sempre negli spazi dello Stabilimento "Lido", mentre l'evento conclusivo si terrà il 20 aprile nello stesso orario e nella medesima location appena menzionata.

Dopo l'evento di presentazione, svolto alla Manifattura Tabacchi circa tre settimane fa, si è tenuta, nella mattinata del 6 aprile 2024 (con inizio alle ore 9:30), la prima giornata della Scuola di Politica promossa dal partito dei Riformatori Sardi. All'appuntamento in questione, avvenuto nella splendida location dello Stabilimento "Lido" del Poetto di Cagliari e incentrato sul tema della comunicazione, hanno partecipato, in una sala gremita in ogni ordine di posti, oltre ad alcuni tra i candidati alle prossime elezioni comunali (le quali si terranno nel capoluogo sardo nel mese di Giugno) di questa fazione politica e semplici appassionati, anche tutti i "big" di codesto schieramento.