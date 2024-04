Cronaca Ormeggiatore investito dal proprio gommone a Porto Rotondo

Ieri sera, tra le 17:30 e le 18:00, a Porto Rotondo, un ormeggiatore è stato investito dal suo gommone in un grave incidente in mare. L'uomo è stato sbalzato in acqua e più volte travolto dall'imbarcazione che ha iniziato a girare su sé stessa. Dopo un intervento difficile, gli operatori del porto sono riusciti a fermare il gommone impazzito. Trasportato al pronto soccorso di Olbia, l'ormeggiatore ha subito una tac. Nonostante la gravità dell'incidente, le sue condizioni sono miracolosamente buone, con solo alcune contusioni e un principio di annegamento. L'uomo è cosciente e non in pericolo di vita.