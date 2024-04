La spiaggia di San Giovanni ad Alghero si espande: Una gemma vicino al centro della città

La spiaggia di San Giovanni, una lingua di sabbia che si trova a soli 500 metri dal centro della città, offre un facile accesso a un paesaggio marino che, sistemato con cura, risulta incantevole, nonostante il divieto di balneazione permanente, imposto a fini precauzionali data la sua prossimità alle banchine del porto.





Nonostante questo avviso, l'interesse degli algheresi e l'entusiasmo dei visitatori non sembrano affievolirsi. La spiaggia si conferma un luogo prediletto per godere della bellezza del mare e del panorama, un piccolo gioiello incastonato tra la natura e l'urbanità, testimoniando l'impegno della comunità e dell'amministrazione locale nel valorizzare i propri tesori naturali e nel rendere sempre più vivibile e attrattiva la città di Alghero.

Alghero si appresta a godere di una rinata spiaggia urbana di San Giovanni, grazie al lavoro diligente degli operai dell'Ufficio Ambiente. La spiaggia, situata lungo il litorale del Lido, è stata arricchita con sabbia recuperata e trattata, trasformando questo angolo di costa in uno spazio più ampio e accogliente, estendendosi ora per circa 200 metri lineari. Questa estensione rappresenta una notizia positiva sia per i residenti sia per i numerosi turisti che ogni anno scelgono Alghero per le loro vacanze.