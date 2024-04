Cronaca Olbia: Notte di terrore per un imprenditore, rapinato di 50mila Euro

Nel silenzio della notte olbiese, un imprenditore è caduto vittima di una rapina audace. Due malviventi, armati di coltello e con il viso nascosto da maschere, lo hanno sorpreso mentre era alla guida nel centro storico. Secondo quanto riportato da L'Unione Sarda, gli è stato imposto di consegnare oggetti di valore e una considerevole somma in denaro, per un totale di circa 50mila euro. I rapinatori hanno poi preso anche le chiavi dell'auto, probabilmente per impedire un'inseguimento immediato. Le indagini sono ora nelle mani dei carabinieri del comando provinciale di Sassari, che si stanno adoperando per ricostruire l'accaduto e identificare i responsabili di questa azione criminale nel cuore di Olbia.