Risolto il caso della rapina a Caniga: Arrestato il responsabile

L'episodio, che ha gettato nell'allarme la comunità, si è verificato quando un individuo, armato di pistola e volto celato da un cappuccio e occhiali da sole, ha fatto irruzione in un negozio di generi alimentari, costringendo la titolare a consegnare l'incasso. La rapida risposta delle forze dell'ordine non si è fatta attendere: già nella mattinata di martedì, grazie all'ausilio delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze raccolte, gli agenti sono riusciti a identificare un sospetto.





La perquisizione a casa dell'uomo, residente in un comune dell'hinterland, ha portato al ritrovamento della pistola giocattolo modificata per sembrare reale, utilizzata durante la rapina, e degli abiti indossati in quell'occasione. Questo esito positivo dimostra l'efficacia del lavoro di squadra e dell'impiego di tecnologie avanzate nelle indagini, restituendo un senso di giustizia alla comunità di Caniga e rafforzando la fiducia nei confronti delle forze dell'ordine.

In una svolta decisiva per le indagini relative alla rapina avvenuta lunedì sera a Caniga, la polizia locale ha fatto un importante passo avanti, denunciando a piede libero un uomo accusato di rapina aggravata e porto di coltello.