Commozione a Siamaggiore e San Vero Milis per l'ultimo saluto a Nicolai e Dessì

Un incidente che ha coinvolto anche Maurizio Demontis, di Oristano, ricoverato nello stesso ospedale con gravi lesioni. Giovanni Dessì, 53 anni, è stato invece vittima di un incidente avvenuto nelle campagne di Is Cheas, a San Vero Milis, travolto da un albero che stava tagliando con un amico. Nonostante gli immediati soccorsi, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Oggi, le due comunità si stringono attorno alle famiglie dei defunti per l'ultimo commosso saluto. Il funerale di Pietro Nicolai si terrà nella chiesa di Santa Maria, a Pardu Nou, mentre la cerimonia funebre per Giovanni Dessì avrà luogo nella chiesa di Santa Sofia, a San Vero Milis. Questi momenti di condivisione del dolore evidenziano la profonda stima e il legame che univa Nicolai e Dessì alle loro comunità. Entrambi ricordati come uomini di servizio, la loro scomparsa lascia un vuoto incolmabile non solo nelle famiglie ma in tutta la comunità che oggi si ritrova a commemorarne la memoria e l'impegno.

Le comunità di Siamaggiore e San Vero Milis sono unite nel dolore per dare l'ultimo saluto a due uomini che hanno condiviso non solo una divisa ma anche un tragico destino. Pietro Nicolai, agente della polizia locale, e Giovanni Dessì, luogotenente dell’Aeronautica militare, hanno perso la vita in circostanze analoghe, mentre erano impegnati in attività di potatura e taglio alberi. Pietro Nicolai, 51 anni, è scomparso nella notte tra il 3 e il 4 marzo all’ospedale “Brotzu” di Cagliari, dove era ricoverato a seguito delle lesioni interne causate da una caduta da oltre sette metri da un cestello, il 24 febbraio scorso, a Pardu Nou.