Impulso all'innovazione nel settore terziario: Focus sull'intelligenza artificiale a Sassari

Oggi anche le attività di prossimità, sotto casa nostra, hanno la possibilità di migliorare le performance lavorative con investimenti limitati ma che offrono opportunità di crescita sino a poco tempo fa inimmaginabili." Queste parole riflettono un chiaro riconoscimento del potenziale dell'IA come leva per la crescita e l'innovazione nel settore terziario, una visione che guarda al futuro senza dimenticare il valore insostituibile delle competenze umane. Il convegno mira a smentire la percezione dell'IA come un "oggetto misterioso" e a illustrare come la sua integrazione possa non solo supportare ma potenziare le attività commerciali tradizionali.





Tra gli speaker figurano figure di spicco del settore, tra cui Stefano Salaris, Marco Uras, Giulio Maciocco, Luca Pulina, Egidio Murru, Manuele Chieppa, Ernesto Di Iorio, e Gianluigi Tiddia, che offriranno la loro expertise sui diversi aspetti dell'applicazione dell'IA nel business. L'evento rappresenta anche un'occasione per le aziende locali di avvicinarsi ai servizi offerti dallo SPIN (SPortelli Innovazione) della Confcommercio, una risorsa preziosa per chi desidera intraprendere il percorso verso la trasformazione digitale. In questo contesto, l'offerta di tre mesi gratuiti del sistema Jooice di Webidoo rappresenta un incentivo concreto per le imprese a sperimentare gli strumenti digitali più avanzati. L'incontro del 12 aprile segna quindi un passo importante verso l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale nel tessuto economico locale, offrendo alle imprese strumenti e conoscenze per navigare le sfide del mercato moderno. La Confcommercio, attraverso questa e altre iniziative, dimostra un solido impegno verso l'innovazione e lo sviluppo sostenibile del settore terziario in Sardegna.

Venerdì 12 aprile, la Confcommercio Imprese per l’Italia, Nord Sardegna, ospiterà un convegno dal titolo significativo: AI, Artificial Intelligence, la chiave per la crescita del settore terziario. L'evento si svolgerà a Sassari, in Corso Pascoli, 16/B, e vedrà la partecipazione di un nutrito gruppo di imprenditori e specialisti del campo dell'Intelligenza Artificiale (IA), che condivideranno conoscenze e prospettive sull'impatto di questa tecnologia nel mondo del commercio e oltre. Il Vicepresidente della Confcommercio e coordinatore per l'area nord ovest, Salvatore Brichetto, ha evidenziato l'importanza dell'iniziativa: "Vorremmo che iniziasse una sorta di alfabetizzazione sulla nuova dimensione che si chiama Intelligenza Artificiale – poiché è fondamentale conoscere i nuovi strumenti che la tecnologia ci offre.