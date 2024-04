Secal Spa cerca un nuovo direttore: Aperto il bando per la riscossione delle entrate di Alghero

La Secal Spa, interamente partecipata dal Comune di Alghero, ha pubblicato un avviso pubblico per l'assunzione di un direttore attraverso un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, della durata di due anni. Il direttore sarà responsabile della supervisione e della gestione delle attività contrattuali tra la società e il Comune, oltre a eventuali nuovi incarichi che rientrano nell'ambito dello Statuto sociale. I candidati interessati a questo ruolo chiave dovranno dimostrare un'esperienza professionale significativa e specifica nella gestione delle entrate tributarie ed extratributarie locali, coprendo tanto la gestione ordinaria quanto quella straordinaria, che include l'accertamento e la riscossione coattiva. Il processo di selezione prevede una valutazione comparativa basata sull'analisi dei titoli di studio, dell'esperienza professionale documentata nei curricula vitae e su un colloquio individuale, condotto da una commissione di esperti nelle materie di competenza.





L'obiettivo è individuare il candidato più adatto a contribuire attivamente alla crescita e al potenziamento della Secal Spa in linea con gli indirizzi dell'Amministrazione comunale. Per partecipare alla selezione, è necessario inviare la propria domanda, debitamente firmata per evitare l'esclusione, all'indirizzo della Secal Spa in Via S.Anna, 38 a Alghero, entro e non oltre le ore 12 del 26 aprile 2024. Tutti i dettagli relativi al bando e alla procedura di candidatura sono disponibili sul sito istituzionale della società, dove è possibile anche scaricare lo schema di domanda e il bando di selezione completo. Questa iniziativa rappresenta un'importante opportunità professionale nel settore della gestione delle entrate municipali e segna un passo significativo verso il rafforzamento delle strutture interne del Comune di Alghero per un servizio sempre più efficiente e all'altezza delle aspettative dei cittadini.