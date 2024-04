Calabonagate ad Alghero: Uno sguardo oltre la critica

Tuttavia, dopo un'attenta visita sul posto e una raccolta di informazioni pertinenti, emerge un quadro meno drammatico di quello dipinto finora. Primo fra tutti, è fondamentale sottolineare che la società autorizzata per la gestione dello spazio è composta da giovani algheresi.





Questo elemento, spesso tralasciato nel dibattito, pone l'iniziativa in una luce differente, segnalando un interesse locale nella valorizzazione del territorio. Contrariamente a quanto si è portati a credere, l'impatto ambientale del progetto appare meno catastrofico: il pontile, al centro delle attenzioni, è ancora in fase di studio con attenzione rivolta a costi, sicurezza e convenienza.





Oltre alla questione ambientale, ci sono problemi infrastrutturali in questa zona che meritano attenzione, ma che sono stati largamente ignorati. La strada che corre lungo la scogliera, ad esempio, si è trasformata negli anni in una via urbana senza tuttavia ricevere le dovute attenzioni in termini di asfaltatura, marciapiedi, illuminazione, servizi essenziali come fognature, acqua potabile, telefono e gas.





Coloro che vivono in questa area hanno il diritto di esigere migliorie infrastrutturali adeguate. Un'altra preoccupazione riguarda la sicurezza della scogliera stessa. L'erosione costiera sta progressivamente erodendo questo tratto, mettendo a rischio la stabilità del terreno vicino alla strada.





È imperativo che l'ente competente, conduca un'ispezione dettagliata per valutare il livello di pericolo e prendere le misure necessarie per prevenire eventuali disastri. Infine, un pensiero va al colle del Bararguer, un'area che in passato ha beneficiato di un'iniziativa per attirare turisti nella zona sud della città. Questo progetto, pur avendo avuto un buon inizio, è stato poi trascurato dalle amministrazioni successive, portando all'abbandono di strutture come il chiosco, che avrebbe potuto offrire opportunità di lavoro ai giovani del posto.





In conclusione, mentre è importante ascoltare e valutare le preoccupazioni ambientali e sociali legate a progetti di sviluppo come quello della scogliera di Calabona, è altrettanto cruciale approcciare la questione con un'analisi equilibrata che consideri tutti gli aspetti, compresi quelli positivi.

Recentemente, la concessione di uno spazio sulla scogliera di fronte al Calabona ha sollevato un mare di polemiche ad Alghero, con una pioggia di critiche, disapprovazioni e pareri negativi provenienti da studiosi, ambientalisti e cittadini.