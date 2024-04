Olbia, L'eccezione sarda: Demografia in controtendenza e fioritura imprenditoriale

Ma quali sono i motori di tale eccezionale dinamica? Secondo le analisi del Cipnes Gallura, la risposta risiede nella vigorosa espansione imprenditoriale che caratterizza il territorio. Il 2023 ha visto la provincia di Olbia e della Gallura primeggiare in Italia per l'aumento percentuale di imprese, un segnale tangibile di vitalità economica e di opportunità lavorative. Questo boom imprenditoriale, particolarmente evidente nel distretto produttivo consortile del Cipnes Gallura, dove operano 620 imprese con un indotto di quasi 4500 addetti e un fatturato che sfiora gli 800 milioni di euro, ha creato un clima favorevole all'insediamento di nuove popolazioni. La nautica, in particolare, si distingue come settore di punta con 17 nuove attività nel solo anno 2023, dimostrando come Olbia stia tracciando una rotta di successo nell'economia marittima. La contrapposizione con le altre città sarde è netta. Cagliari, Sassari, Quartu Sant'Elena, Alghero, Nuoro e Oristano, pur mostrando in alcuni casi saldi migratori positivi, non riescono a invertire il trend negativo del saldo naturale, perdendo complessivamente abitanti.





Questa divergenza mette in luce la capacità di Olbia di attrarre nuovi residenti, grazie a un contesto economico vivace e a un mercato del lavoro in espansione. Olbia, quindi, si conferma come un modello di resilienza e attrattiva, dimostrando che anche in Sardegna, terra di antiche tradizioni ma anche di sfide moderne, è possibile creare un ambiente in cui economia e demografia possano prosperare insieme. La città, con il suo esempio, invita a una riflessione più ampia sulle politiche di sviluppo regionale e sull'importanza di un approccio che sappia coniugare innovazione imprenditoriale e qualità della vita.

Nel panorama demografico della Sardegna, segnato da un generale declino, Olbia emerge come un faro di prosperità e crescita. Mentre storiche città come Cagliari, Sassari e Nuoro annotano una flessione dei loro residenti, Olbia naviga controcorrente, registrando un saldo migratorio positivo che ne testimonia l'attrattività. La città di Olbia, baluardo di dinamismo nel nord-est dell'isola, non solo ha interrotto la tendenza alla decrescita demografica che affligge l'intera Sardegna, ma ha addirittura segnato un incremento dello 0.53% della sua popolazione. Un'isola felice, quindi, in un mare di dati negativi, come emerge chiaramente dal Bilancio Demografico 2023.