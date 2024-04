Luras in piedi: No alla colonizzazione energetica





Il sindaco Mauro Azzena ha lanciato un messaggio chiaro: "No alla svendita alle multinazionali", un rifiuto netto alla trasformazione del paesaggio in un disteso campo di battaglia tra l'indigeno e l'industriale, tra la tradizione e una visione di progresso controversa.





Organizzato dal coordinamento Gallura contro la speculazione eolica e fotovoltaica, l'evento ha avuto come obiettivo quello di informare la cittadinanza sui progetti eolici e fotovoltaici previsti nella zona, con un'attenzione particolare alle possibili ricadute negative sul paesaggio e sull'economia locale. La giornalista e moderatrice Daniela Piras ha aperto i lavori sottolineando la discordanza tra la terminologia idilliaca di "campi" e "parchi" e la realtà industriale degli impianti proposti. Durante l'incontro, diversi relatori hanno espresso preoccupazioni su come la transizione energetica possa trasformarsi in una nuova forma di colonialismo ambientale, con aziende che minacciano di espropriare terreni agricoli vitali per la comunità.





"Non si esita ad espropriare terreni di aziende agricole biologiche, in nome della transizione energetica,” ha rivelato Maria Antonietta Pirrigheddu, evidenziando le contraddizioni di un approccio che privilegia l'installazione di impianti di batterie d’accumulo a scapito delle risorse locali. I relatori hanno anche messo in luce i rischi associati alla vicinanza degli impianti eolici alle abitazioni, citando normative europee che tutelano le persone dal fenomeno dello “sfarfallio intermittente”. L'architetto urbanista Marta Tolar ha illustrato i dettagli tecnici e i costi proibitivi legati allo smaltimento degli impianti eolici, un aspetto spesso trascurato nelle discussioni sulla sostenibilità di queste tecnologie. Mirko Piras, naturalista, ha poi criticato la visione riduttiva della transizione energetica proposta, che non tiene conto della diversità paesaggistica e culturale della Sardegna, sottolineando come il modello attuale di produzione agricola e consumo energetico non sia sostenibile né rispettoso delle reali esigenze dell'isola.





Gianni Monteduro, attivista, ha concluso evidenziando le azioni intraprese dalla comunità per sensibilizzare e informare i cittadini, sottolineando l'importanza dell'opposizione attiva ai progetti mediante la presentazione di osservazioni e la collaborazione con le amministrazioni locali per la definizione di piani urbanistici che tutelino il territorio e la sua identità. In risposta alle preoccupazioni espresse, il sindaco Azzena ha confermato l'impegno dell'amministrazione a proteggere Luras dall'impatto negativo degli impianti eolici e fotovoltaici, promuovendo allo stesso tempo soluzioni energetiche che siano realmente sostenibili e integrate nel tessuto sociale ed economico della regione.

A Luras si è tenuto un incontro che ha saputo incendiare gli spiriti e mobilitare le coscienze contro quello che è stato definito un "assalto eolico e fotovoltaico".