Caldo e lingua Blu: Allarme Coldiretti in Sardegna

La Coldiretti non lascia spazio a interpretazioni: è fondamentale disporre di vaccini e repellenti per frenare la diffusione della malattia e tutelare la salute degli animali. Battista Cualbu, a capo di Coldiretti Sardegna, richiama l'attenzione su una lezione appresa nel corso di oltre due decenni di battaglie contro malattie animali: investire in prevenzione è più saggio e economico che rimediare ai danni. Oltre alla perdita degli animali, pesa il destino di quelli sopravvissuti, spesso segnati a vita, incapaci di produrre e gravare ulteriormente sulle già provate finanze degli allevatori.





L'appello è diretto al futuro esecutivo regionale: agire senza indugi, prepararsi ai possibili nuovi focolai per evitare che la storia si ripeta. Le cifre parlano chiaro, con Coldiretti che quantifica in oltre 170 milioni di euro gli indennizzi versati negli ultimi vent'anni e quasi un milione di pecore morte, testimonianza di una crisi che ha colpito duramente l'economia dell'isola. La storia della lingua blu in Sardegna è una cronaca di perdite e sfide, con anni particolarmente bui come i primi del 2000 e il biennio 2013/14, periodi in cui la malattia ha mietuto decine di migliaia di vittime tra il bestiame. Le ondate successive, pur in calo, hanno continuato a incidere pesantemente sul settore, dimostrando che il pericolo è sempre dietro l'angolo. In questo scenario, Coldiretti Sardegna non chiede solo attenzione immediata, ma invoca una strategia a lungo termine che possa garantire sicurezza e stabilità agli allevatori dell'isola, consapevole che solo un approccio proattivo possa salvaguardare l'intero settore dall'incubo della lingua blu.

Con l'impennata delle temperature, la Sardegna si ritrova a fronteggiare nuove sfide nel settore agro-zootecnico, già messo a dura prova dalle sempre più evidenti variazioni climatiche. La Coldiretti regionale lancia un allarme non da poco: l'ombra della lingua blu, una minaccia per il benessere animale e un incubo per gli allevatori, si fa più concreta con l'arrivo del caldo. "'Subito un piano con interventi immediati e tempestivi'," chiede l'organizzazione, sottolineando l'importanza di azioni rapide per prevenire un'epidemia che potrebbe avere conseguenze devastanti.