Uta contro il sole: Rivolta contro il gigante fotovoltaico

Qui, il dilemma moderno tra progresso e conservazione si manifesta in tutta la sua drammaticità, con Uta che, fedele alla sua storia e al suo paesaggio, sceglie di difendere l'identità di un territorio minacciato dall'ombra lunga del progresso tecnologico. Il ricorso straordinario al presidente della Repubblica non è solo un atto giuridico, ma un messaggio potente: la Sardegna non si piega, né si vende al miglior offerente di energia rinnovabile, se il prezzo da pagare è la perdita del suo volto più autentico. In questa saga, dove si intrecciano l'amore per la terra e la visione di futuro, Uta si fa portavoce di una battaglia che va oltre i suoi confini, toccando le corde profonde di un dibattito nazionale su come navigare il mare tempestoso della transizione energetica, senza perdere di vista la bussola della sostenibilità autentica.

Uta lancia un guanto di sfida titanico, opponendosi alla nascita di un colosso, il "Sardinia Agrivolt" da 99,792 megawatt, previsto in Su Coddu de sa Feurra. «"No al maxi-impianto fotovoltaico": il Comune di Uta si rivolge a Mattarella», un'iniziativa che trascende il semplice atto amministrativo, configurandosi come vero e proprio manifesto di resistenza culturale e ambientale. La dichiarazione del municipio riecheggia un principio fondamentale: «La nostra amministrazione è sensibile ai temi dell’energia pulita – spiegano dal municipio - ma dobbiamo tutelare il nostro patrimonio paesaggistico e naturale».