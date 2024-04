Tragedia a Cagliari: Muore nell'incendio della casa invasa dai rifiuti

Tale condizione ha reso estremamente difficile l'intervento dei vigili del fuoco, allertati dalla segnalazione di fumo da parte degli abitanti della zona. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, il corpo di Frau è stato estratto senza vita dall'abitazione. I tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 si sono rivelati inutili. La presenza del muro di rifiuti ha ostacolato non solo l'accesso per le operazioni di soccorso ma anche la possibilità di fuga per l'anziano, che presumibilmente dormiva e non si è accorto dell'incendio. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e della Squadra Volante, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica degli eventi. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti, che hanno richiesto l'intervento di una ruspa dei vigili del fuoco.

Una tragedia ha colpito la città di Cagliari, dove Bruno Frau, un uomo di 74 anni, è deceduto a seguito di un incendio scoppiato nella sua abitazione di via San Rocco, al numero 5. La notte si è trasformata in un dramma quando le fiamme, le cui cause sono ancora da accertare, hanno invaso l'appartamento, rendendo vani i tentativi di soccorso. Frau, descritto come un accumulatore seriale, viveva circondato da quintali di spazzatura, tra cui carta, cartoni, giornali, buste piene di oggetti e indumenti, che avevano trasformato la sua casa in un vero e proprio labirinto di rifiuti.