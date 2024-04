Lite a Porto Torres: Donna accoltella l'ex marito e poi fuma una sigaretta in attesa dei carabinieri





L'aggressione è avvenuta in circostanze ancora da chiarire completamente, tuttavia, le prime informazioni indicano che la donna stesse passeggiando con il nuovo compagno quando è stata raggiunta dall'ex marito. Dopo un acceso scambio di parole, la situazione è degenerata: la 50enne ha estratto un coltellino e ha inferto più colpi alla schiena dell'uomo. Subito dopo l'attacco, in un gesto di apparente calma, l'aggressora si è seduta sul selciato e ha acceso una sigaretta, attendendo l'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine. La vittima è stata prontamente soccorsa e trasportata all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è stata ricoverata in gravi condizioni.





I carabinieri della compagnia di Porto Torres sono intervenuti sul posto, arrestando la donna e avviando le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e le motivazioni che hanno portato a questo drammatico gesto di violenza. Questo tragico evento ha scosso la comunità locale, riaccendendo l'attenzione sulla questione della violenza domestica e delle relazioni interpersonali problematiche. La donna, ora in custodia, dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio nei confronti dell'ex marito.

