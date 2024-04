Incidente a Sassari: Auto si scontra con Sirio

Il SUV, un Range Rover, stava presumibilmente tentando di svoltare verso un distributore di benzina quando è entrato in collisione con il mezzo pubblico. La metropolitana, che procedeva a bassa velocità, ha spinto il veicolo per alcuni metri. Il conducente del SUV è stato trasportato al pronto soccorso per controlli, ma è risultato in buone condizioni.





La Polizia Locale ha immediatamente avviato le indagini per accertare la dinamica dell'incidente, con un focus particolare sulla manovra di svolta del veicolo privato. La situazione è stata gestita prontamente dalle forze dell'ordine e dai soccorsi, e sono in corso ulteriori accertamenti per determinare le cause precise dello scontro e valutare eventuali responsabilità.

Un SUV e la metropolitana di superficie Sirio si sono scontrati ieri pomeriggio a Sassari, causando momenti di apprensione. L'incidente è avvenuto ieri 5 aprile intorno alle 16:00 in via Coppino, vicino a Piazza Santa Maria e al cavalcavia per Predda Niedda.