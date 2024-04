Cagliari: Falso allarme rivela traffico di droga

Al loro arrivo, tuttavia, la polizia ha appurato che il gruppo stava semplicemente cercando di sostituire una porta difettosa, sotto la direzione del figlio della proprietaria dell'appartamento. Dopo aver risolto il malinteso iniziale, i controlli di routine hanno rivelato una circostanza inaspettata: uno degli individui presenti, un 42enne già noto alle forze dell'ordine, ha tentato di sottrarsi all'attenzione degli agenti, rifugiandosi all'interno dell'abitazione. La sua reazione ha insospettito gli operatori, che hanno proceduto al suo inseguimento e successiva identificazione. Nel marsupio dell'uomo sono stati trovati 34 involucri di plastica contenenti una polvere bianca, presumibilmente eroina o cocaina, e 300 euro in banconote di piccolo taglio.





Tale scoperta ha portato all'immediato arresto del sospettato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Successive perquisizioni a domicilio del fermato non hanno portato al ritrovamento di ulteriori stupefacenti. L'uomo è stato trasferito in Questura in attesa dell'udienza per la convalida dell'arresto, prevista per oggi presso il Tribunale di Cagliari. Questo evento sottolinea l'importanza dei controlli di routine e la vigilanza delle forze dell'ordine, capaci di trasformare anche il più banale dei falsi allarmi in un'efficace azione di contrasto al traffico di droga.

