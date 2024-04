Incendio tra Selargius e Monserrato: Intervento dei Vigili del Fuoco

Le squadre stanno attualmente lavorando per contenere e domare le fiamme, che si sono propagate anche a causa delle condizioni ventose. Fortunatamente, al momento non si registrano feriti o danni a persone, ma alcune case sono state evacuate in via precauzionale per garantire la sicurezza dei residenti. Le operazioni di spegnimento stanno procedendo, nonostante le difficoltà create dal vento che continua a soffiare nella zona. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, hanno avuto origine dal viale Vienna e si sono rapidamente estese fino a via Riu Mortu a Monserrato, avvicinandosi pericolosamente all'area residenziale di Selargius.





Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i militari del Norm della Compagnia di Quartu Sant'Elena, che stanno gestendo la viabilità e assistendo nelle operazioni di emergenza. Attualmente, l'incendio è sotto controllo, ma le squadre di soccorso restano impegnate per assicurare la completa estinzione delle fiamme e la sicurezza dell'area. La comunità è in attesa di ulteriori aggiornamenti, sperando in una rapida risoluzione della situazione.

Nel primo pomeriggio, un vasto incendio si è sviluppato in un canneto situato tra i comuni di Monserrato e Selargius, causando preoccupazione tra i residenti della zona. L'evento ha generato una densa coltre di fumo nero, visibile anche a chilometri di distanza, che si è elevata in cielo, complicando la situazione e rendendo l'area interessata facilmente riconoscibile anche da lontano. L'allarme è stato prontamente dato dai cittadini locali, e sul posto sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco provenienti dal Comando provinciale di Cagliari.