Commozione e riflessione ai funerali dei ragazzi di Nuoro

Durante l'omelia, il vescovo di Nuoro, monsignor Antonello Mura, accompagnato dai 17 parroci delle parrocchie cittadine, ha espresso parole toccanti che hanno evidenziato il dolore di una comunità intera per la perdita prematura di due delle sue giovani promesse. Il vescovo ha sottolineato come la morte di un ragazzo rappresenti una perdita collettiva, che tocca profondamente ogni membro della comunità. Alla fine della cerimonia, centinaia di palloncini bianchi sono stati rilasciati in cielo in memoria di Patrick e Ythan, in un gesto simbolico di saluto e liberazione. Questo momento ha segnato il culmine di un addio carico di emozioni, sogni infranti e speranze affidate al cielo. Nel suo discorso, monsignor Mura ha riflettuto sulla responsabilità collettiva nei confronti dei luoghi abbandonati e pericolosi, ammettendo che "forse noi ci siamo distratti un po' troppo, non accorgendoci dei rischi".





Questa tragedia pone l'accento sulla necessità di una maggiore vigilanza e sicurezza, affinché i giovani possano esplorare e giocare senza incorrere in pericoli letali. Il ricordo di Patrick e Ythan, così come le parole del vescovo, invitano a una riflessione profonda sull'importanza della sicurezza degli spazi urbani e sulla responsabilità degli adulti di proteggere le giovani generazioni. La comunità di Nuoro, nel dolore, si stringe attorno alle famiglie dei ragazzi scomparsi, con la speranza che simili tragedie possano essere evitate in futuro.

La comunità di Nuoro ha reso omaggio a Patrick Zola e Ythan Romano, i due giovani di 15 e 14 anni tragicamente scomparsi il giorno di Pasquetta a seguito del crollo del tetto di un edificio abbandonato alla periferia della città. La cerimonia funebre, celebrata nella parrocchia di San Domenico Savio, ha visto una partecipazione così massiccia che la chiesa non è stata in grado di contenere le migliaia di persone accorse, le quali hanno riempito il sagrato e le strade limitrofe.