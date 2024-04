Sabato al via il secondo ciclo di formazione dei Riformatori sardi

Ad aprire infatti i lavori sarà il responsabile della Scuola di formazione politica promossa dai Riformatori, Umberto Ticca. Con Luca Poma, Professore in Reputation management all'Università LUMSA di Roma e all'Università della Repubblica di San Marino, saranno approfonditi i temi legati ai pilastri della (buona) reputazione. “Come costruire consenso politico guardando al futuro”, è la domanda a cui il docente darà una risposta. A seguire la prima sessione tematica intitolata “Cambiamento, visione, nuovi scenari” con due interventi in programma. Il primo a cura di Fabrizio Leoni, Professore di Progettazione architettonica e urbana al Politecnico di Milano che parlerà di trasformazioni urbane e grandi progetti di riqualificazione a partire dall’esempio Barcellona”.





Nel secondo intervento verrà invece presentato il libro ‘Buongiorno SarDegna’ di Sergio Zuncheddu, imprenditore, editore del Gruppo L'Unione Sarda e autore del libro, che nell’occasione dialogherà con Michele Cossa di scenari futuri e di cambiamento non solo per la città di Cagliari ma per l’intera Sardegna. Non a caso, il titolo della sessione tecnica - “Cambiamento, visione, nuovi scenari” – vuole aprire non solo uno spiraglio di speranza per lo sviluppo futuro dell’Isola ma intende anche offrire ai partecipanti la possibilità di comprendere appieno la natura e la sostanza delle nuove sfide e opportunità da cogliere in un momento di cambiamento storico come quello attuale.

Sono oltre 100 gli iscritti al nuovo evento formativo promosso dai Riformatori Sardi intitolato “Alla guida della città: progetto e comunicazione”. Inserito all’interno della cornice della Scuola di Formazione Politica e rivolto a chi intende conoscere meglio il buon governo dei Comuni e i meccanismi della politica, rappresenta la seconda parte del corso dedicato agli Amministratori locali (il ciclo di formazione si svolgerà presso lo stabilimento “Il Lido” del Poetto dalle ore 9.30 alle ore 13.00). L’iniziativa bipartisan si svolgerà nel corso dei tre appuntamenti di approfondimento in programma nei tre sabato del 6, 13 e 20 aprile. Sabato 6 aprile partirà con il primo focus sulla comunicazione – tema trainante delle tre mattinate di approfondimento politico - che prenderà avvio dopo i saluti istituzionali.