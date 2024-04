Incidente stradale a Cagliari: Due donne ferite in uno scontro frontale

Al momento dell'incidente, le dinamiche dello scontro non erano ancora chiare, e l'intervento delle ambulanze del 118 è stato descritto come tempestivo, tra lo spavento dei testimoni presenti sul luogo dell'accaduto. Una delle due auto coinvolte nello scontro è stata descritta come praticamente distrutta. Le Forze dell'Ordine sono intervenute sul posto per effettuare i rilievi di legge necessari a chiarire le cause e le responsabilità dell'incidente.





Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera a Cagliari, precisamente in Viale Sant'Avendrace, una zona caratterizzata dalla biforcazione tra Viale Trento e Viale Trieste. Due automobili si sono scontrate frontalmente, lasciando due donne, una ventenne e una cinquantottenne, gravemente ferite. Entrambe le vittime sono state prontamente assistite dal personale del 118 e trasportate in codice rosso all'ospedale per ricevere le cure necessarie. La giovane ventenne ha riportato la frattura del bacino ed è stata trasferita all'Ospedale Brotzu, mentre la donna di cinquantotto anni è stata portata al Policlinico.