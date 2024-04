Soccorso a Compoltitu: Turista americana ferita, salvata dai Vigili del Fuoco

La donna, in compagnia di altri turisti, è caduta e non è stata in grado di tornare autonomamente alla strada principale, costringendola a chiedere aiuto. Una squadra del 115 è intervenuta sul posto per assistere l'escursionista, riuscendo a trasportarla fino alla strada principale. Successivamente, la donna è stata affidata alle cure del 118.

Intervento tempestivo nel pomeriggio a Compoltitu, nella zona di Bosa, dove una turista americana è stata soccorsa dai vigili del fuoco del Distaccamento di Macomer dopo essersi ferita durante un'escursione.