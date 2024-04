Oristano, onda di criminalità: Arresti e denunce per violenza e abusi

Al centro della vicenda, un uomo di 60 anni è stato arrestato con l'accusa di aver abusato sessualmente di una giovane ragazza minorenne. Questo soggetto, già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi perpetrati in passato ai danni di un'altra minorenne, ora si trova dietro le sbarre, a sottolineare la gravità delle sue azioni. In parallelo, altri due giovani ventenni sono stati presi in custodia dalle autorità: uno per aver perseguito la sua ex ragazza, l'altro per non aver accettato il rifiuto di un'amica alle sue avances. Questi episodi di stalking hanno portato a un'azione decisa da parte della polizia, che ha saputo utilizzare efficacemente le prove fornite dalle vittime, tra cui video, foto e messaggi, per eseguire gli arresti. Il quadro si complica ulteriormente con le denunce nei confronti di due uomini di 50 anni, accusati di maltrattamenti in ambito familiare. Uno di loro si è reso colpevole di violenze nei confronti della propria madre, arrivando persino a incitare il suo cane contro di lei.





L'altro, invece, è stato accusato di maltrattamenti verso la compagna. Questi casi evidenziano una violenza diffusa che permea diversi strati della società, rendendo necessario un intervento incisivo e una maggiore sensibilizzazione. La risposta delle autorità di Oristano a questi episodi sottolinea l'importanza dell'applicazione della nuova normativa che consente arresti in flagranza differita, un'arma in più nella lotta contro queste forme di criminalità. Questo approccio innovativo, che permette di utilizzare le prove fornite dalle vittime per agire in modo tempestivo, rappresenta un passo avanti significativo nella protezione dei più vulnerabili e nel contrasto alla violenza di genere e agli abusi sui minori. Oristano si ritrova ora a fare i conti con la necessità di rafforzare i meccanismi di prevenzione e protezione, in un momento in cui la sicurezza cittadina è messa a dura prova da questi atti di inaudita violenza.

Oristano si trova a fronteggiare una serie di gravi episodi criminali. La Squadra Mobile della città ha messo a segno un'operazione che ha portato all'arresto di tre uomini e alla denuncia di altri due, in un quadro preoccupante di stalking, maltrattamenti e abusi sessuali nei confronti di minori.