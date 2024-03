Quando anche una grotta diventa questione di politica

Tra pedane in acciaio inox e sistemi di illuminazione a led, si avvicina il momento in cui questo sito di eccezionale valore storico e ambientale aprirà le sue porte a turisti, studiosi e appassionati di speleologia. Ma, come in ogni buon racconto che si rispetti, c'è una piega inaspettata. La vicenda del centro di accoglienza turistica, un tempo parte integrante del progetto e ora stralciata e concessa in gestione alla Fondazione Alghero fino al 2027, apre a una serie di interrogativi e opportunità. Perché non cogliere l'occasione per trasformare il vecchio bar, ora dismesso e destinato all'asta dalla Provincia, in un vero e proprio punto di informazione e accoglienza, che sia qualcosa di più di un mero ristoro? Forza Italia, con un occhio rivolto alla prossima amministrazione, sottolinea l'importanza di un progetto comune che coinvolga Fondazione e Parco di Porto Conte.





La chiave di volta per trasformare la Grotta Verde in un attrattore turistico di primo piano, sfruttando non solo la sua bellezza naturale ma anche il ricco patrimonio archeologico che custodisce. L'opera, iniziata sotto l'egida dell'Amministrazione Tedde nel lontano 2008, dopo qualche difficoltà e un periodo di abbandono, sembra finalmente avvicinarsi al suo completamento. Un percorso lungo e tortuoso, che racconta di scavi archeologici, di piste pedonali illuminate e di scalinate di accesso, e che ora vede il Parco di Porto Conte pronto a valorizzare questo scrigno di storia e natura. Che la Grotta Verde diventi un caso di politica, alla fine, non sorprende. In Sardegna, come altrove, i beni culturali e ambientali non sono solo patrimonio di chi li vive quotidianamente, ma diventano spesso terreno di scontro e di confronto tra visioni diverse. Eppure, al di là delle beghe politiche, resta la certezza che la Grotta Verde sia destinata a brillare, attirando sotto il suo incanto chi cerca nella Sardegna non solo mare e sole, ma storie da scoprire e mondi da esplorare.

Che la Grotta Verde fosse destinata a diventare un gioiello nel diadema della Riviera del Corallo, era cosa nota. Che ci sarebbero voluti anni di scavi, coordinati dalla Soprintendenza, e una cifra considerevole - 1.200.000 euro di fondi regionali, per la precisione - era altrettanto prevedibile. Quello che forse non tutti si aspettavano era che la sua valorizzazione si trasformasse in un caso politico, come di recente evidenziato dal gruppo consiliare di Forza Italia. Con una soddisfazione non priva di un retrogusto di critica verso l'amministrazione precedente, i consiglieri azzurri esultano per l'avanzamento dei lavori alla Grotta Verde.