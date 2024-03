Alghero Ticket: Il biglietto unico che riapre le porte alla scoperta del patrimonio culturale di Alghero

Con l'Alghero Ticket, i visitatori avranno l'opportunità unica di accedere a tredici siti di inestimabile valore, tra cui la famosa Grotta di Nettuno, il MUSA - Museo Archeologico della Città, il MACOR - Museo del Corallo, e molti altri luoghi di interesse storico, archeologico e naturale. Questo pass, oltre a essere un mezzo per incentivare il turismo, rappresenta una forma di promozione all'avanguardia che intende attirare un numero sempre maggiore di visitatori, desiderosi di scoprire le bellezze di Alghero e del suo hinterland. Andrea Delogu, presidente della Fondazione Alghero, ha sottolineato l'importanza del ticket come strumento di coinvolgimento del tessuto economico locale nelle strategie di promozione turistica della destinazione. "Alghero Ticket. Un Passo verso la bellezza" sarà disponibile fino al 31 ottobre, ma potrà essere utilizzato per tutto il 2024, offrendo ai visitatori la flessibilità di organizzare le proprie visite in giorni differenti, secondo le proprie esigenze e i propri interessi.





Il prezzo del biglietto è estremamente vantaggioso: 25 euro per un singolo ticket, rispetto ai 56 euro che si dovrebbero sostenere per la visita dei 13 siti se acquistati separatamente, garantendo così uno sconto superiore al 50%. Viene inoltre offerta una soluzione conveniente per le famiglie, con il biglietto family a 50 euro, valido per due adulti e tre giovani fino ai 17 anni. La possibilità di acquistare l'Alghero Ticket online attraverso il portale Alghero Experience o direttamente presso i siti aderenti e presso l'Ufficio Informazioni Turistiche, l'Alghero Turismo Bookshop e l'Info Point Torre di Porta Terra, rende l'acquisto semplice e accessibile a tutti, combinando la convenienza all'efficienza. Questo biglietto unico non è solo un pass per l'accesso a luoghi ricchi di storia e bellezza, ma è anche un simbolo dell'impegno di Alghero nella creazione di un'offerta turistica integrata e di qualità, capace di rispondere alle esigenze di un pubblico eterogeneo. La Fondazione Alghero e l'Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune hanno investito in questo progetto strategico, che si inserisce in un più ampio piano di valorizzazione del territorio, arricchito da un calendario di eventi e manifestazioni culturali. L'Alghero Ticket rappresenta, quindi, un'opportunità imperdibile per immergersi nella ricchezza culturale di Alghero, scoprendo un lato diverso della Sardegna, fatto di storie millenarie, paesaggi indimenticabili e un'accoglienza senza pari.

La città di Alghero, gioiello della Riviera del Corallo, rilancia una delle sue iniziative di maggiore successo con la riapertura della vendita dell'Alghero Ticket per l'edizione 2024. Un progetto ambizioso, nato nel 2011 e successivamente modernizzato dal 2020, che ha dimostrato di essere un vero e proprio trampolino di lancio per la promozione e la valorizzazione dei tesori culturali e naturalistici che la città e il suo territorio hanno da offrire.