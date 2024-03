Quando le figurine dei calciatori si trasformano in eroina: La singolare vicenda di Pompei

Un pacifico 43enne, incensurato e forse un po' nostalgico dei tempi in cui scambiare figurine sotto i banchi di scuola era l'apice dell'eccitazione, ha deciso di rivivere quelle emozioni ordinando un box di 50 figurine di calciatori, probabilmente sperando in un raro Cristiano Ronaldo o, chi sa, in un Pele' in edizione limitata. Quale non fu la sua sorpresa quando, aprendo il pacco con l'entusiasmo di un bambino la mattina di Natale, o un uovo di Pasqua dato il periodo, si trovò davanti non le attese effigi di calciatori in pose eroiche, ma due buste di cellophane contenenti una polvere bianca che di certo non era farina.





In un primo momento, potrebbe aver pensato di essere stato vittima di uno scherzo di pessimo gusto o, nella migliore delle ipotesi, di aver ricevuto per errore la dotazione personale di qualche pasticcere in preda a un raptus creativo. Tuttavia, il nostro eroe di Pompei non è tipo da lasciarsi scoraggiare da un po' di polvere misteriosa. Con la determinazione di chi ha affrontato le file alle poste o alle questure italiane, si è diretto alla Polizia per denunciare l'accaduto. Gli agenti, probabilmente altrettanto sorpresi, hanno verificato che si trattava di niente meno che 180 grammi di eroina purissima, un carico dal valore di migliaia di euro che avrebbe fatto la gioia di qualunque narcotrafficante che si rispetti.





E così, quello che doveva essere un innocuo ritorno all'infanzia si è trasformato in un'indagine a tutto campo per risalire al venditore Iper Sbadato, che da qualche parte deve ancora star cercando di capire come mai nel suo ultimo invio di droga ci fossero figurine di calciatori invece dell'eroina. In attesa che le indagini facciano luce su questo giallo degno di un romanzo di Agatha Christie, resta da chiedersi cosa sarà passato per la mente del nostro pacifico collezionista nel momento della scoperta.





Forse ha meditato sulla volatilità della vita, o forse ha semplicemente rimpianto il tempo in cui l'unico rischio nell'aprire un pacco di figurine era quello di trovare il doppione dell'odiato calciatore della squadra avversaria.





Una cosa è certa: la prossima volta che deciderà di ampliare la sua collezione, potrebbe optare per un metodo più tradizionale, magari rivolgendosi al negozio sotto casa. E chissà, forse in futuro ricorderà questa avventura come il giorno in cui ha quasi scambiato la passione per le figurine con quella, ben più pericolosa e decisamente meno legale, per il narcotraffico.

In un tranquillo angolo di Pompei, città nota più che altro per le sue rovine antiche e per i suoi devoti pellegrini, si è consumata una vicenda che ha del miracoloso, se non fosse per il suo epilogo più vicino a un episodio di "Breaking Bad" che alla vita di un collezionista di figurine.