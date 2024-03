Allarme ambientale in Costa Verde: Azione legale di Codici e Codici Ambiente

"Poiché la situazione, anche per la presenza di due dighe che a volte vengono aperte per ragioni di sicurezza accentuando lo sversamento, è destinata a peggiorare", hanno dichiarato Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, e Giovanni Crimi, Presidente di Codici Ambiente. Le associazioni hanno richiesto un'analisi delle acque del Rio Irvi e del mare antistante per accertare il reale stato di inquinamento e le possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute dei cittadini. Questo episodio di inquinamento trae origine da un complesso minerario dismesso da oltre 30 anni, da cui venivano estratti metalli pesanti e altri materiali potenzialmente nocivi.





La mancata bonifica di quest'area, attiva per più di un secolo, rappresenta una minaccia continua per l'ecosistema marino e l'ambiente circostante. Nonostante gli sversamenti persistano da decenni, non sono state adottate misure efficaci per la bonifica del sito. La situazione è ulteriormente complicata dalla mancanza di interventi risolutivi in passato, anche in seguito all'invasione di fanghi rossi sulla stessa spiaggia, con la Regione Sardegna e l'Igea che hanno affrontato problemi di competenza senza giungere a una soluzione. Di recente, un sopralluogo effettuato dalla Capitaneria di Porto di Oristano il 25 marzo non ha evidenziato "fenomeni visivi di inquinamento marino", ma le preoccupazioni rimangono vive. Attraverso un esposto, Codici e Codici Ambiente mirano a sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità competenti sull'urgenza di intervenire per eliminare le cause dell'inquinamento e adottare misure a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. L'azione legale rappresenta un passo decisivo per sollecitare un'azione concreta contro il degrado ambientale in Costa Verde e per garantire che tali episodi non restino impuniti.

Un grave episodio di inquinamento ha colpito la Costa Verde, precisamente sulla spiaggia di Piscinas, ad Arbus, dove è stato registrato uno sversamento in mare di residui di metalli di colore rosso ruggine. Questi detriti, provenienti dalle storiche miniere abbandonate di Montevecchio e trasportati dal Rio Irvi, hanno sollevato preoccupazioni per l'ambiente e la salute pubblica. Le associazioni Codici e Codici Ambiente sono intervenute sulla questione, annunciando un'azione legale per fare luce sulla situazione e chiedere conto delle responsabilità.