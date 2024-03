Rafforzamento dei controlli stradali per le festività: L'Iniziativa della Polizia Locale di Sassari

L'operazione, denominata "Operazione Trasparenza", vedrà l'impiego di due postazioni telelaser in punti strategici del territorio comunale, tra cui via Predda Niedda, via Buddi Buddi, via Budapest, via Milano, viale Porto Torres, e molte altre arterie importanti, incluse la ex SS 291 Sassari-La Landrigga e la SS 200 (Sassari-Sorso). Attraverso l'uso del telelaser, la Polizia locale punta a contestare immediatamente le infrazioni, fermando il conducente sul momento. Questa metodologia non solo garantisce la massima trasparenza nell'esercizio delle attività di controllo, ma contribuisce anche a sensibilizzare i trasgressori sull'importanza del rispetto delle norme stradali, per la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.





Oltre al monitoraggio della velocità, la campagna di sicurezza stradale include controlli sull'uso del cellulare alla guida, sull'allacciamento delle cinture di sicurezza e sull'uso corretto dei sistemi di ritenuta per bambini. Particolare attenzione è rivolta anche alla sicurezza dei pedoni, con iniziative come "pedoni sicuri" e la campagna contro l'uso improprio degli smartphone, denominata “smartphone zombie”, per prevenire comportamenti pericolosi durante l'attraversamento delle strade. Questa serie di misure si inserisce in un più ampio piano di sicurezza stradale promosso dal Comando di via Carlo Felice, che prevede una comunicazione preventiva e costante delle azioni di controllo alla popolazione, con l'obiettivo di ridurre gli incidenti e migliorare la convivenza sulle strade della città e delle aree limitrofe.

Con l'arrivo delle festività pasquali, la Polizia locale ha annunciato un'intensificazione dei controlli stradali nelle vie comunali, a partire da oggi, 29 marzo, fino a Pasquetta. Questo rafforzamento dei controlli, che proseguirà fino a fine maggio, mira a garantire una maggiore sicurezza stradale in un periodo caratterizzato da un aumento del traffico dovuto alle tradizionali gite fuori porta.