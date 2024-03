Cronaca Arrestati due uomini a Quartu Sant'Elena per spaccio di stupefacenti

In un'operazione di polizia a Quartu Sant'Elena, due uomini sono stati arrestati con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Gli arrestati sono un 62enne fermato all'uscita di un appartamento e il 37enne proprietario dell'immobile. Durante la perquisizione, le forze dell'ordine hanno sequestrato 32 grammi di cocaina, circa 3 grammi di hascish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle sostanze, oltre a circa 4.000 euro in contanti di vario taglio. Questa ennesima operazione sottolinea l'impegno continuo delle forze di polizia nel contrastare il traffico illecito di stupefacenti. I due uomini sono stati portati nel carcere di Uta, su disposizione del Pubblico Ministero, in attesa di ulteriori procedimenti giudiziari.