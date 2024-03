Cardinale Becciu: Tra la croce del processo e la delizia dell'innocenza

"Non un solo centesimo dell'affare di Londra è finito nelle mie tasche," afferma il prelato, delineando un contorno di sobrietà che farebbe impallidire qualsiasi prodigo del Vaticano. Ma non si ferma qui, Becciu tesse la trama di un'ingiustizia che pare strappata dalle pagine di un romanzo kafkiano, dove giuristi di statura olimpica come il Cardinale Herranz e i professori Cavana e Boni sventolano la bandiera della critica contro un processo che sembra più un calvario che un equo giudizio. Il Cardinale, nell'intervista, si dipinge come un custode zelante delle finanze vaticane, un uomo che ha accettato le proposte di investimento presentategli con fede cieca nella competenza dei suoi collaboratori.





"Il nostro dovere era quello di lavorare in favore della Santa Sede," ricorda con nostalgia, quasi a sottolineare una golden age della finanza sacra ora perduta nei meandri della burocrazia ecclesiastica. Tuttavia, il cuore del suo discorso si apre su una domanda che è un grido verso il cielo: "Perché sono stato condannato?". Becciu si dibatte nella rete delle accuse, trovando assurda l'idea di essere diventato un cattivo di qualche sceneggiatura vaticana, specialmente per quanto riguarda le vicende della suora rapita e delle somme di denaro inviate alla Caritas di Ozieri.





"Non sono certo così cinico!" esclama, quasi a voler ricordare che, nonostante le vesti cardinalizie, batticuore e indignazione rimangono tratti umanissimi. La sua riflessione finale ci porta ai piedi del Papa, in un intimo confronto spirituale che trascende le aule di tribunale. "Sto soffrendo," confessa Becciu, toccando le corde di un melodramma pasquale in cui la figura del traditore e del redento si fondono in un abbraccio di dubbi e speranze. In questa saga che sembra oscillare tra il divino e il terreno, tra le sacre scritture e i tabloid, il Cardinale Becciu si presenta come un uomo in cerca di redenzione, non solo agli occhi della legge ma soprattutto in quelli della fede.





Un fedele che, nella notte oscura del suo calvario giudiziario, trova conforto solo nell'incrollabile certezza della propria innocenza. E mentre la Pasqua si avvicina, il suo racconto assume le sfumature di una passione moderna, in cui la resurrezione desiderata è quella della verità, sperando che questa possa finalmente rotolare via la pietra dal sepolcro delle accuse.

Nell'arena mediatica globale, il Cardinale Angelo Becciu si erge come un moderno Gladiatore dell'era digitale, armato non di spada e scudo, ma di dichiarazioni e interviste che fendono l'aria con la precisione di un colpo ben assestato. Nell'ultimo atto di questa epopea giudiziaria, Becciu si affida alle pagine di "Die Zeit" per lanciare la sua ultima offensiva retorica, rivendicando un'innocenza tanto cristallina quanto la sua vecchia Mazda del 2001.