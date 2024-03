Valorizzare l'artigianato del Sud Sardegna: "Linea Verde Start" esplora tradizione e innovazione su Rai 1

Attraverso la visita a luoghi simbolo della regione, come la spiaggia del Poetto, la necropoli punica di Tuvixeddu, il panificio artigiano di Riccardo Porta a Gonnosfanadiga, la ceramica di Andrea Farci e le creazioni sartoriali di Marinella Staico ad Assemini, e la falegnameria "Legnostrutture" di Alessio Monzo a Villacidro, il programma racconterà storie di eccellenza e di impegno verso il mantenimento delle tradizioni e l'innovazione. Il programma darà anche spazio al Giardino Sonoro di Pinuccio Sciola a San Sperate e al Castello dell'Acquafredda a Siliqua, arricchendo il racconto con una videoricetta a base di pesce tipica di Cagliari.





Il culmine della puntata vedrà l'intervista a Fabio Mereu nel suggestivo Parco di Molentargius, dove verranno esplorati ulteriormente i temi dell'artigianato come espressione culturale, la sua capacità di evoluzione e la sua fondamentale importanza nella costruzione del futuro sostenibile del territorio. "L'artigianato è cultura e la tiene viva ogni giorno. È arte e la esprime negli infiniti prodotti e settori dell'eccellenza made in Italy", afferma Mereu, evidenziando il ruolo dell'artigianato nella conservazione e nella promozione della storia e delle tradizioni della Sardegna. Questa iniziativa di Confartigianato, in partnership con la Rai, mira a dare visibilità e voce all'universo artigianale sardo, dimostrando come tradizione e innovazione possano coesistere e prosperare insieme, contribuendo allo sviluppo economico e culturale della regione.

Sabato 30 marzo alle ore 12.00, Rai 1 dedicherà uno spazio speciale all'artigianato del Sud Sardegna con la trasmissione "Linea Verde Start", condotta da Federico Quaranta. Questa puntata, realizzata in esclusiva collaborazione con Confartigianato, metterà in luce l'eccellenza e la diversità delle imprese artigiane di Cagliari e dintorni, come Assemini, Villacidro, Gonnosfanadiga, nonché la ricchezza culturale di San Sperate e Siliqua. Fabio Mereu, VicePresidente Regionale di Confartigianato Sardegna, sottolinea l'importanza di questo progetto che intende celebrare il connubio tra tradizione e innovazione, dando risalto alle storie di imprenditorialità locale che incarnano i valori di manualità, passione e genio tipici dell'artigianato sardo.