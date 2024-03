Detenzione della motonave "OCMIS GAR" da parte della Guardia Costiera di Olbia

Tuttavia, durante l'attività ispettiva, sono state identificate criticità significative riguardanti i mezzi di salvataggio, alcuni sistemi di sicurezza antincendio, e la preparazione dell’equipaggio in merito alle procedure di lotta antincendio, oltre a carenze nelle procedure di sicurezza generale. La "OCMIS GAR" rimarrà ormeggiata al molo Cocciani del porto di Olbia fino alla risoluzione delle problematiche rilevate, in attesa della regolarizzazione delle condizioni di sicurezza.





Questa operazione segna il terzo caso di fermo amministrativo effettuato dalla Guardia Costiera dall'inizio dell'anno, ribadendo l'impegno delle autorità nel garantire che le operazioni marittime avvengano in conformità con le convenzioni e gli accordi internazionali, nonché le direttive comunitarie, volte a proteggere la vita umana in mare e a preservare l'ambiente marino. L'azione rientra nell'ambito di una più ampia attività di controllo, che si propone di assicurare il rispetto degli standard internazionali sviluppati per la tutela dell'ambiente marino, la sicurezza della navigazione, e la salvaguardia dei lavoratori marittimi, confermando l'importanza della vigilanza e della regolamentazione dei traffici marittimi per la protezione dell'ecosistema marino e la sicurezza delle attività in mare.

La Guardia Costiera di Olbia ha eseguito un provvedimento di fermo amministrativo nei confronti della motonave "OCMIS GAR", battente bandiera di Guinea-Bissau, a seguito di un'ispezione che ha rivelato numerose violazioni delle normative internazionali in materia di sicurezza marittima. L'ispezione, avvenuta martedì 26 marzo, ha portato alla luce gravi carenze che hanno messo in evidenza come la nave non rispettasse gli standard minimi di sicurezza richiesti. La nave, una unità di 4150 tonnellate di stazza lorda adibita al trasporto di carico generale, con un equipaggio di 16 persone, proveniente da Ancona e diretta ad Aqaba (Giordania), era arrivata nel porto di Olbia nel fine settimana per caricare blocchi di marmo.