"Einstein per Nuoro": Una nuova forza politica per il futuro della città





L'obiettivo del gruppo "Einstein per Nuoro" è quello di innescare un processo partecipativo ampio, coinvolgendo cittadini di diverse generazioni e contesti sociali, interessati a contribuire alla rinascita e al rinnovamento del tessuto urbano di Nuoro. Il gruppo punta a valorizzare le eccellenze esistenti, affrontare le criticità e proporre soluzioni innovative per rendere Nuoro un polo culturale, tecnologico, turistico ed agroindustriale di primo piano. I promotori sottolineano l'importanza di unire la dinamicità del civismo associativo all'organizzazione partitica, superando i divisionismi che hanno caratterizzato l'ultimo decennio. "Vogliamo porci come piattaforma di convergenza comune," spiegano, proponendo una visione incentrata sull'Einstein Telescope come obiettivo condiviso e catalizzatore del cambiamento. Con la consapevolezza che Nuoro si trova a un bivio cruciale, il gruppo "Einstein per Nuoro" vede nell'Einstein Telescope una concreta opportunità di riscatto e rinascita per l'intera provincia, con un ruolo centrale assegnato alla città di Nuoro. "Dobbiamo prepararci subito al cambiamento," concludono, invitando alla collaborazione per ridefinire Nuoro come un centro di eccellenza a livello regionale e nazionale.

Nasce a Nuoro un'iniziativa politica che promette di rivoluzionare l'approccio alla gestione della città: il gruppo "Einstein per Nuoro". Composto da consiglieri comunali, tra cui Claudia Fadda, Giusy Goddi, Stefano Mattu, Marianna Palumbo, e dai promotori Giovanni Catgiu e Alessandro Palumbo, questo gruppo mira a diventare un centro di aggregazione politica all'avanguardia, pronto a guidare il cambiamento in vista delle future elezioni comunali. Il progetto dell'Einstein Telescope, un ambizioso programma europeo di ricerca che vedrà coinvolta la città e la sua provincia, rappresenta il cuore della proposta politica del gruppo. "Dopo gli anni di immobilismo e malgoverno della Giunta Solinas è arrivato il momento di voltare pagina," affermano i firmatari, sottolineando l'esigenza di aprire un nuovo capitolo per Nuoro, che passi attraverso la grande sfida tecnologica ed economica rappresentata dall'Einstein Telescope.