Il CeSIM impegnato nella candidatura delle Domus de Janas al patrimonio UNESCO

Le domus de Janas”, che è stato ufficialmente candidato dall'Italia per il riconoscimento nel Patrimonio mondiale UNESCO per l'anno 2025. Il progetto, che gode del sostegno di importanti entità come la Regione Sardegna e le Camere di Commercio, nonché delle Soprintendenze attive sul territorio e dell'Ufficio UNESCO del Ministero della Cultura, ha come obiettivo la valorizzazione delle domus de Janas, antiche tombe preistoriche scavate nella roccia tipiche della Sardegna. Il CeSIM ha coordinato la preparazione del dettagliato dossier necessario per la candidatura, che è stato trasmesso all'UNESCO tramite l'ambasciatore italiano a Parigi ed è stato considerato completo e idoneo per proseguire nel processo di valutazione.





Il lavoro di coordinamento, affidato alla presidente Tanda e al suo team, si prospetta estremamente delicato e impegnativo, poiché nei prossimi mesi si dovrà supportare i 26 Comuni ospitanti i siti candidati nell'affrontare le varie fasi della valutazione UNESCO. Inoltre, il CeSIM lavorerà a stretto contatto con i Comuni, la Regione Sardegna e gli altri partner per sviluppare tutte le azioni previste nel piano di gestione del progetto, dalla definizione della governance della rete alle iniziative programmate. Questa candidatura rappresenta un'occasione unica per la Sardegna di ottenere riconoscimento e visibilità internazionale per uno dei suoi tesori archeologici più significativi, promuovendo così la conservazione e la valorizzazione del suo straordinario patrimonio culturale.

L'associazione “Centro Studi Identità e Memoria” (CeSIM), un'importante entità culturale dedicata alla promozione e alla diffusione della ricerca e della formazione in vari ambiti della conoscenza, si appresta a un nuovo triennio sotto la confermata guida della professoressa Giuseppa Tanda come presidente. L'assemblea ha visto anche la riconferma di Barbara De Nicolo come vice presidente, insieme alla nomina di nuovi membri del Comitato direttivo e del Comitato scientifico. Il CeSIM si distingue per il suo impegno nel valorizzare i valori identitari dei popoli, con un focus particolare sulla regione euro-mediterranea, attraverso un approccio interdisciplinare. Tra le sue numerose iniziative, spicca il progetto “Arte e Architettura nella Preistoria della Sardegna.