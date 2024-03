Incidente stradale vicino all'ospedale oncologico di Cagliari: Un ferito grave

Un altro ferito, coinvolto nell'incidente, è stato invece trasferito al Policlinico di Cagliari per ricevere le cure necessarie. La Polizia Locale è intervenuta per effettuare i rilievi di legge e per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. L'incidente ha causato momentanei disagi alla circolazione in un'area particolarmente sensibile della città, vicina a una struttura ospedaliera di rilievo. Questo tragico evento ricorda l'importanza della prudenza alla guida e dell'attenzione costante alle condizioni di salute personale prima di mettersi alla guida, per prevenire situazioni di pericolo per sé stessi e per gli altri utenti della strada.

Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio in via Jenner a Cagliari, nei pressi dell'Ospedale Oncologico. Un automobilista, che si sospetta possa aver avuto un malore, ha perso il controllo del proprio veicolo, collidendo con altri due veicoli che percorrevano la stessa strada. I soccorsi sono stati immediatamente allertati e sono prontamente intervenuti sul posto. Il conducente dell'auto, che presumibilmente ha subito un malore prima dell'impatto, ha riportato le ferite più serie ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu.