L'ultimo atto di Truzzu: Un'intitolazione che divide

Prima di svuotare definitivamente i cassetti del suo ufficio al municipio, Truzzu ha voluto lasciare una traccia indelebile del suo passaggio, intitolando una piazza a Sergio Ramelli, una mossa che ha riacceso vecchi dibattiti ideologici nella comunità. Questa decisione, che risuona come un'eco delle sue radici politiche profondamente legate alla destra, non fa che confermare una certa tendenza alla divisione piuttosto che all'unione, in un contesto che, più che mai, avrebbe bisogno di figure capaci di trascendere le proprie appartenenze per abbracciare una visione più inclusiva e rappresentativa dell'intera comunità isolana.





Guardando ai grandi nomi della cultura e della politica sarda, da Grazia Deledda a Enrico Berlinguer, da Emilio Lussu ad Antonio Segni, fino a Francesco Cossiga, emerge un patrimonio di personalità che hanno lasciato un segno indelebile ben oltre i confini regionali e che avrebbero meritato, forse, un ricordo più esplicito e unanime nel tessuto urbano del capoluogo isolano.





L'operato di Truzzu, quindi, si inscrive in un contesto più ampio di riflessione sul ruolo che la memoria collettiva e l'intitolazione di spazi pubblici giocano nella costruzione dell'identità di una città. Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù, morto a 19 anni nel 1975, dopo un pestaggio da parte di alcuni militanti di Avanguardia operaia, formazione dell’allora sinistra extraparlamentare. Una vittima di destra degli anni di piombo che la Giunta comunale guidata dal sindaco Paolo Truzzu ha voluto ricordare con la dedica del piccolo spiazzo tra via Grazia Deledda e via Alghero, il triangolo davanti a quello che fu il Bar Europa nella sua ultima location.





La scelta, pur rispettabile, in un quadro di libertà di pensiero, sembra trascurare la necessità di cercare punti di unione piuttosto che di frattura, soprattutto in un periodo storico in cui la coesione sociale dovrebbe essere una priorità assoluta. Mentre Truzzu si appresta a cambiare scrivania, lasciando il comando della città, la sua ultima decisione da sindaco non fa che sollevare interrogativi su quale direzione voglia prendere Cagliari e la Sardegna intera.





Un'opportunità mancata, forse, di segnare un vero cambiamento, di superare le barriere ideologiche e di abbracciare una visione più inclusiva e rappresentativa dell'intero tessuto sociale sardo. In definitiva, l'intitolazione della piazza non sarà ricordata come un gesto di apertura, ma come la conferma di una gestione che non è riuscita a superare le proprie limitazioni ideologiche, in un momento in cui sarebbe stato necessario, invece, lavorare per costruire ponti e non muri, per unire e non dividere, nonostante la triste fine di Sergio Ramelli, mancato quasi 50 anni fa. La Sardegna, e Cagliari in particolare, meritano una visione che guardi al futuro con occhi liberi da pregiudizi, pronti ad accogliere e valorizzare l'intero spettro della sua ricca eredità culturale e politica.

Paolo Truzzu, in procinto di lasciare la poltrona di sindaco di Cagliari per i banchi del consiglio regionale dopo la sconfitta alle regionali sarde contro Alessandra Todde, ha deciso di imprimere un ultimo, controverso sigillo al suo mandato.