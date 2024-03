Cagliari, il gran premio della follia: Dal furto all'inseguimento, cronaca di una città sotto assedio

L'episodio, che ha avuto luogo nel primo pomeriggio, vede come protagonista un ladro al volante di un'auto rubata, che si lancia in un inseguimento spericolato per le vie della città, da Mulinu Becciu a via Machiavelli, come se stesse tentando di imitare le gesta di un pilota in fuga da un passato criminale. La volante della Polizia, intercettata l'auto rubata, si è lanciata all'inseguimento del fuggitivo che, con una mossa da stuntman dei poveri, ha speronato l'auto delle forze dell'ordine in un tentativo disperato di liberarsi dei suoi inseguitori.





La scena ha però lasciato dietro di sé un'amara realtà: una città ancora una volta teatro di episodi di violenza e di sfida alle leggi che la governano. L'inseguimento si è concluso in via Machiavelli, dove l'auto, abbandonata dal suo conducente, è diventata muto testimone della fuga a piedi del ladro. Il malfattore, con una sfrontatezza che rasenta l'insolenza, è riuscito a dileguarsi tra le vie della città, lasciando agli agenti il compito di raccogliere i pezzi di questa folle avventura urbana. Il fatto che il ladro sembri essere stato riconosciuto dagli agenti aggiunge un ulteriore tassello al puzzle di questa vicenda: non si tratta di un novizio, ma di qualcuno che gioca al gatto e al topo con le autorità, sfidando la sorte e la sicurezza pubblica.





Questa vicenda, che potrebbe sembrare ai più un episodio isolato di cronaca cittadina, solleva invece interrogativi profondi sullo stato di sicurezza nelle nostre città e sulla sensazione di impunità che sembra animare certi personaggi, pronti a tutto pur di sfuggire alle conseguenze dei propri atti. In una Cagliari che si vorrebbe tranquilla e ordinata, episodi come questo rappresentano una sfida aperta all'ordine pubblico, un campanello d'allarme che non può e non deve essere ignorato. Resta da vedere come si evolverà la caccia al fuggitivo, ma una cosa è certa: la città merita risposte e, soprattutto, azioni concrete per prevenire che le sue strade diventino scenario di altre pericolose fughe da film d'azione.

A Cagliari, le strade si trasformano in piste da corsa per una fuga rocambolesca che non avrebbe sfigurato in un film d'azione di bassa lega, se non fosse che, tragicomicamente, la sceneggiatura si è svolta sulla pelle dei cittadini e delle forze dell'ordine.