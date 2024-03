Incontro tra studenti e amministrazione regionale sulla legislazione ambientale a Cagliari

L'incontro ha permesso agli studenti di approfondire le dinamiche procedimentali e processuali legate alla gestione delle questioni ambientali da parte della Regione Sardegna. L'obiettivo è stato quello di avvicinare gli studenti alla realtà operativa dell'Amministrazione Regionale, fornendo loro una visione pratica del lavoro svolto a tutela dell'ambiente. Questa iniziativa rientra in un percorso di collaborazione tra l'Università di Cagliari e l'Amministrazione Regionale, volto a promuovere la formazione degli studenti e a sensibilizzarli sulle tematiche ambientali, evidenziando l'importanza del diritto come strumento di presidio dell'interesse pubblico nella tutela dell'ambiente.

Recentemente, gli studenti del corso di Diritto Ambientale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari hanno avuto l'opportunità di incontrare rappresentanti dell'Amministrazione Regionale in un evento che ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra l'accademia e le istituzioni. L'iniziativa, che si è svolta nel palazzo “Torre” in via Zara, ha visto la partecipazione della prof.ssa Stefania Puddu, del Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, Mattia Pani, e del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Ambiente, Delfina Spiga.