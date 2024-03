UGL celebra 74 Anni: Verso un nuovo patto sociale e sicurezza sul lavoro

La visione del sindacato si estende anche alla sicurezza sul lavoro, con Capone che propone la creazione di un'unica agenzia di controllo per superare la frammentazione e l'inefficienza del sistema attuale. La presentazione del quarto numero della rivista "Pagine Libere" di Azione Sindacale, dedicata interamente alla partecipazione, sottolinea ulteriormente questo impegno. Tra gli intervenuti, personalità come Francesco Carlesi, Maurizio Castro, e Carlo Fidanza hanno contribuito al dibattito, arricchendo la discussione con prospettive diverse sul futuro del lavoro in Italia. L'UGL, con Capone alla guida, ribadisce l'importanza di rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale introdotto dal governo Meloni, evidenziando la necessità di ridurre il costo del lavoro e migliorare il potere d'acquisto dei lavoratori italiani.





Questa misura, secondo il sindacato, è essenziale per colmare il divario con i paesi europei come Francia e Germania, dove i lavoratori hanno sperimentato significativi aumenti del loro potere d'acquisto negli ultimi trent'anni. L'UGL si impegna a continuare la sua lotta per una maggiore equità e sicurezza nel mondo del lavoro, promuovendo un approccio che vede i lavoratori non solo come parte attiva delle imprese ma anche come pilastri di una società più giusta e solidale. La celebrazione del 74° anniversario non è solo un momento di riflessione sul passato ma anche e soprattutto un punto di partenza per le sfide future, con l'obiettivo di realizzare un'effettiva partecipazione dei lavoratori all'interno del tessuto economico e sociale del paese.

Milano ha ospitato il dibattito finale del tour nazionale "Lavoro è PartecipAzione" promosso dall'UGL, culminando nella celebrazione del 74° anniversario del sindacato. Paolo Capone, segretario generale dell'UGL, ha chiuso l'evento evidenziando l'importanza della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese come fondamento per un nuovo patto sociale, in linea con l'articolo 46 della Costituzione Italiana. Tale approccio segnerebbe la fine della lotta di classe, inaugurando un'era di cooperazione e di condivisione degli obiettivi tra capitale e lavoro. In un contesto di incertezze internazionali, tra tensioni geopolitiche e minacce di terrorismo, l'UGL si posiziona come baluardo di stabilità e di impegno verso i lavoratori, ponendo l'accento sull'urgenza di un cambiamento strutturale nel rapporto lavoro-capitale per affrontare le sfide contemporanee.