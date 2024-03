Vacanze yoga e benessere in Sardegna: Felix Hotels lancia il programma dei ritiri 2024

I quattordici maestri e maestre, professionisti di diverse discipline legate allo yoga, alla meditazione e alle esperienze di ricerca dell’equilibrio tra corpo e mente, che operano in Sardegna e non solo, saranno a disposizione per guidare i partecipanti, che siano esperti, appassionati o soltanto curiosi di sperimentare una vacanza diversa. La passione di Felix Hotels per lo yoga nasce in Ogliastra, al Galanias Hotel & Retreat di Bari Sardo, dove lo scorso anno è stato organizzato il primo programma di ritiri. Il successo e l’esperienza hanno così portato ad allargare il progetto anche ad altri hotel in Gallura e nel Montiferru (Oristanese). Oltre al Galanias Hotel & Retreat le esperienze di yoga e benessere si potranno vivere, infatti, al Country Resort & Restaurant Parco degli Ulivi di Arzachena, all’Hotel Airone di Baja Sardinia e all’Hotel La Baja di Santa Caterina di Pittinuri.

Felix Hotels organizza il suo programma per vacanze di benessere in Sardegna: 21 ritiri yoga, tenuti da 14 maestri professionisti, dal 19 aprile e fino al 31 ottobre, in Ogliastra, Gallura e nell’Oristanese. Il programma Ritiri Yoga Felix Hotels 2024 propone soggiorni da due a sette notti, con percorsi focalizzati sulla ricerca dell’equilibrio tra mente e corpo, attraverso la pratica dello yoga di vari metodi, la meditazione, la nutrizione ispirata alla longevità della Blue Zone, il coaching e soprattutto la combinazione con attività a contatto con la natura e l’ambiente.