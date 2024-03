Olbia, terra di nessuno: Cinghiali in passerella e cittadini sotto assedio

La situazione, però, da pittoresca diventa rapidamente grottesca, quando si scopre che dietro alla curiosità e alle risate sguaiate dei più, si nasconde il timore concreto di chi teme per la propria incolumità. Una residente di Olbia Mare porta sul corpo i segni di un incontro ravvicinato con la fauna selvatica urbana: un taglio profondo, nove punti di sutura come ricordo indelebile di una passeggiata con il cane trasformata in incubo.





Il suo racconto si aggiunge a quello di altri cittadini, che vedono nella presenza dei cinghiali non un simpatico aneddoto da raccontare agli amici, ma una minaccia reale alla sicurezza pubblica. Il traffico cittadino si ritrova a fare i conti con questi ospiti ingombranti, che, oltre a causare incidenti, si dedicano a rovistare tra i rifiuti e, nei casi peggiori, a lanciarsi in attacchi a cani e, potenzialmente, a persone.





La questione, dunque, non è più relegabile a curiosa eccezione di vita cittadina, ma diventa un campanello d'allarme che chiama in causa le autorità. La soluzione proposta dall'amministrazione comunale prevede la cattura e lo spostamento degli animali, o, come ultima ratio, l'abbattimento. Ma, come sempre, il diavolo si nasconde nei dettagli, o meglio, nella burocrazia: un iter lungo e complesso, che coinvolge enti regionali e provinciali e che sembra, per ora, un miraggio.





Gli ambientalisti, dal canto loro, non restano a guardare e sventolano la bandiera dell'opposizione all'abbattimento, suggerendo invece di rendere le città meno accoglienti per questi animali. Consigli che vanno dalla gestione dei rifiuti alla sensibilizzazione dei cittadini sul non alimentare la fauna selvatica, sembrano cadere, però, nel vuoto. Il caso di Olbia non è isolato, ma emblematico di una gestione del territorio che pecca di visione a lungo termine. Mentre si discute, si indicono raccolte firme e si teorizzano soluzioni, i cinghiali continuano a passeggiare indisturbati, simbolo di una città che sembra aver perso il controllo del proprio habitat urbano a favore di ospiti decisamente troppo selvaggi.





In un mondo ideale, la convivenza tra uomo e natura dovrebbe essere armoniosa e rispettosa. Nella realtà di Olbia, però, questa utopia sembra lontana anni luce, lasciando i cittadini in balia di una natura che reclama i suoi spazi, in una lotta per la sopravvivenza che vede, al momento, solo sconfitti.

Olbia si trasforma in un parco giochi a misura di cinghiale. Questi animali, che dovrebbero popolare i boschi e le campagne, si ritrovano a fare capolino tra le aiuole e le rotonde della città, sotto gli occhi increduli dei passanti e l'obiettivo dei cellulari.