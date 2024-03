89enne dimentica di pagare la benzina: Scende in campo l'Interpol #italia

Parliamo delle ultime gesta "internazionali" che vede protagonista una 89enne di Padova, che, in un tranquillo giorno di settembre, pensò bene di dare una scossa al quieto vivere sloveno, e non solo, con una dimenticanza da primato: fare il pieno e... addio, senza pagare! La cifra in questione? 61,01 euro. Una somma che, in confronto ai miliardi spesi in armamenti o sperperati in opere faraoniche di dubbia utilità, potrebbe sembrare irrisoria. Eppure, per recuperarla, è stata messa in moto una macchina burocratica che neanche per un latitante di massimo calibro: la Polizia di Sežana prima, l'Interpol poi, e infine la Squadra Mobile di Padova.





Un dispiegamento di forze per un caso che si sarebbe potuto risolvere con una telefonata, se solo ci fosse stata un po' più di saggezza da parte delle autorità coinvolte. Certo, la legalità va rispettata, ma a quali costi? Siamo davvero arrivati al punto di mobilitare l'Interpol per un "crimine" che si risolve con meno di quello che costa un pranzo per due? La signora, con una sportività che molti giovani le invidierebbero, si è detta pronta a saldare il debito, anche raggiungendo personalmente la Slovenia, se necessario.





Un gesto che, in tutta onestà, riporta un po' di umanità in una storia che ne era tragicamente priva. Questa vicenda, più che evidenziare la malizia o l'irresponsabilità della nostra impavida ottuagenaria, mette in luce l'assurdità di un sistema che, nella sua sete di giustizia (o sarebbe meglio dire di burocrazia?), perde di vista la proporzione delle cose.





Forse, invece di inseguire nonne smemorate, ci sarebbero questioni ben più gravi e meritevoli di attenzione. Ma, d'altronde, in un'epoca in cui si è persa la capacità di distinguere il significativo dall'insignificante, che cosa ci si può aspettare? In un'ideale classifica delle priorità, questa storia dovrebbe figurare all'ultimo posto, eppure ha monopolizzato risorse che avrebbero potuto essere meglio impiegate altrove. Mentre i leader mondiali giocano a scacchi con le nostre vite, forse dovremmo tutti imparare qualcosa da questa signora: vivere con leggerezza, anche di fronte alle dimenticanze, e magari imparare a ridere di più, anche (e soprattutto) delle piccole disavventure.

Siamo, forse, vicini allo scoppio di una guerra mondiale, dove le tensioni internazionali fluttuano come i prezzi del petrolio e dove ogni giorno ci si sveglia con la paura che il pulsante rosso venga finalmente premuto, ma ecco che la realtà ci regala una storia che ha dell'incredibile, se non dell'assurdo.