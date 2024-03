Pasquetta in musica con i Collage ad Alghero

La formazione, capitanata da Tore Fazzi, voce solista e chitarra basso, vede la partecipazione di Francesco Astara alla batteria, Fabio Nicosia alle tastiere, pianoforte e cori, e Uccio Soro alle chitarre e cori. Insieme, i Collage si apprestano a regalare alla Riviera del Corallo un concerto che spazierà attraverso i grandi successi che hanno reso la band un punto di riferimento nella scena musicale. L'appuntamento in Piazza Pino Piras si annuncia come un'occasione per riassaporare i classici della musica leggera italiana in un contesto unico, nel cuore del centro storico di Alghero, avvolti dall'atmosfera festiva della Pasquetta. L'evento rappresenta un'opportunità di incontro e condivisione per residenti e visitatori, invitati a trascorrere insieme momenti di allegria e spensieratezza.





La scelta di Alghero come cornice per il concerto sottolinea l'importanza della città come luogo di cultura e aggregazione, capace di attrarre eventi di rilievo e di offrire ai suoi abitanti e ai turisti esperienze di alto valore artistico e emotivo. In attesa che le note dei Collage risuonino in Piazza Pino Piras, la città di Alghero si prepara ad accogliere questo evento speciale, confermando ancora una volta il suo ruolo di palcoscenico privilegiato per la musica e l'arte in Sardegna.

Quest'anno, la Pasquetta ad Alghero si tinge di note nostalgiche e melodie indimenticabili con il concerto dei Collage, previsto per lunedì 1 aprile, a partire dalle ore 18, in Piazza Pino Piras. Lo storico gruppo musicale olbiese, che ha segnato il panorama della musica leggera italiana a partire dagli anni '70, promette un evento imperdibile per gli amanti della buona musica e per chi desidera vivere la festività in modo speciale.