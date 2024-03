Dramma a Pabillonis: Giovane vita spezzata sulla Statale 126

Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare; il personale del 118, arrivato sul posto, non ha potuto far altro che constatare il tragico epilogo. L'area dell'incidente è stata presto teatro dell'attività investigativa di vigili del fuoco e carabinieri, chiamati a fare luce su questo ennesimo episodio di violenza stradale. Gli accertamenti in corso mirano a ricostruire la dinamica dell'accaduto, in un tentativo di comprendere le cause che hanno portato alla perdita del controllo del veicolo e, di conseguenza, alla morte del giovane conducente. Questo tragico evento riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale in Sardegna, una regione troppo spesso teatro di incidenti mortali che coinvolgono giovani vite negli ultimissimi tempi.

Pabillonis è stata teatro di un'ennesima tragedia stradale che ha strappato alla vita un ragazzo di soli 23 anni. L'incidente è avvenuto nella notte, su quel tratto della statale 126 che attraversa la località, segnando un altro momento di dolore per la comunità sarda. Dalle prime ricostruzioni emerge un quadro desolante: il giovane, alla guida della sua auto, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa fuori strada.