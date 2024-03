Continua l'affaire Calabona: Conflitto tra innovazione e conservazione

La frizione nasce dalla trasformazione di un tratto costiero di Calabona, vicino al centro di Alghero. Un luogo prediletto per la sua tranquillità, lontano dalla frenesia delle grandi spiagge, che ora rischia di perdere la propria identità. La croce della questione, secondo l'associazione, non risiede tanto nella realizzazione di una piattaforma amovibile sul mare, quanto nella "presunzione" di modificare un ambiente naturale così delicato, devastando la vegetazione esistente, inclusa quella endemica, e alterando l'equilibrio geologico.





La nota dell'associazione non fa sconti: critica l'idea di "rivitalizzare" attraverso interventi pesanti che, a loro dire, non fanno altro che eradicare la vita naturale in nome di un progresso malinteso. "Quando si interviene pesantemente, con ruspe e camionate di terra, su un delicato habitat naturale, non lo si sta 'rivitalizzando', ma lo si sta uccidendo," afferma con decisione l'associazione.





La polemica si estende alla definizione stessa di ingegneria ambientale, invocando una pratica che dovrebbe mirare all'armonia tra uomo e natura, piuttosto che sottomettere l'ambiente alle esigenze umane. L'associazione sostiene che la vera ingegneria ambientale opera con interventi mirati e rispettosi, finalizzati alla reintroduzione di specie autoctone e alla conservazione dell'habitat naturale.





Il caso di Calabona viene presentato come un campanello d'allarme sulla pericolosità di consentire modifiche permanenti a un ambiente naturale da parte di privati dotati di semplici concessioni temporanee. L'appello finale è un invito alla riflessione sulla necessità di proteggere la naturale bellezza e accessibilità degli scogli, affiancando allo slogan "spiagge libere" quello di "scogli liberi", in difesa di un patrimonio che appartiene a tutta la comunità. In questo contesto di tensione tra sviluppo e preservazione, Calabona diventa simbolo di una sfida più ampia: quella di bilanciare le opportunità offerte dal progresso con l'imperativo di tutelare e valorizzare l'eredità naturale che definisce e arricchisce la Sardegna.

La controversia su Calabona si infiamma. L'intervento proposto dai concessionari, lodato da alcuni per le potenzialità di rivitalizzazione dell'area, si scontra frontalmente con le preoccupazioni ambientali espresse da "PuntaGiglioLibera-Ridiamo Vita al Parco". Quest'ultima, una nota associazione ambientalista, lancia un forte monito: “Calabona, no, così non va bene. In mancanza del PUL, del PUC e di severi controlli, sembra tutto lecito”.