Fiamme nella notte: L'enigma delle auto incendiate in Sardegna

Il primo incendio è stato segnalato poco dopo l'alba, costringendo i vigili del fuoco di Cagliari ad intervenire rapidamente per domare le fiamme. Poco tempo dopo, un'altra squadra del distaccamento di Ozieri è stata chiamata a Pattada, dove le fiamme avevano avvolto il suv Jeep Renegade. In entrambi i casi, le cause degli incendi sono al vaglio delle autorità, con i carabinieri sul posto per gli accertamenti di rito.





Questi episodi si aggiungono a una preoccupante serie di auto distrutte nelle ultime settimane, molti dei quali concentrati nella regione della Gallura e sospettati essere il risultato di atti incendiari deliberati. La frequenza e la natura di questi eventi hanno destato allarme e richiamato l'attenzione sul bisogno di rafforzare le misure di prevenzione e sicurezza.

Nelle scorse ore, la Sardegna è stata teatro di due distinti episodi di auto incendiate, eventi che hanno richiesto l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco e hanno sollevato interrogativi sulla sicurezza nelle strade dell'isola. A Cagliari, una Fiat 500 è stata completamente distrutta dal fuoco in via Quintino Sella, mentre a Pattada, un suv Jeep Renegade ha subito la stessa sorte nel piazzale della chiesa di Santa Sabina.